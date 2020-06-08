نوفاك: "أوبك+" ستقوم بمراقبة إنتاج النفط في ليبيا كما تراقبه في دول أخرى

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن "أوبك+" ستراقب مستوى إنتاج النفط في ليبيا، بالشكل نفسه كما تراقب مستويات إنتاجه في البلدان الأخرى.

ورد نوفاك على سؤال الصحفيين حول ما إذا كانت ستتغير شروط إنتاج النفط في ليبيا عند استئناف الإنتاج، قائلا: "أعتقد أن هذه القضية ستتم مراقبتها في إطار مواقفنا المشتركة في جميع البلدان وليس فقط في ليبيا".

واتفقت دول مجموعة "أوبك+" في اجتماعها، يوم السبت الماضي، على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة شهر واحد.

وأعلنت شركة النفط الوطنية الليبية، يوم أمس الأحد، عن استئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة الذي توقف عمله منذ أكثر من أربعة أشهر. أغلقت شركة النفط الوطنية الليبية خطوط الأنابيب في حقلي النفط الشرارة والفيل، في يناير/كانون الثاني. وحدث ذلك بعد أن أعلنت الشركة حالة الطوارئ لعرقلة عمل خمسة موانئ بأمر من قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني 2020، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وقبل انعقاد مؤتمر برلين هددت القبائل الليبية بإغلاق حقول النفط في المنطقة الشرقية، وقال شيخ مشايخ قبيلة زوية، الشيخ السنوسي الحليق الزوي إنه صاحب فكرة إغلاق الحقول النفطية.