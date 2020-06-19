رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحث على خطة تعاف سريعة للاقتصاد

حثت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، قادة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق سريعا على حزمة تعاف تنتشل الاقتصاد من "تراجع هائل" أو المخاطرة بتبدل المعنويات في الأسواق، التي تتوقع اتفاقا سريعا.

وألقت لاجارد كلمتها في اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للنقاش حول كيفية تصميم التعافي من الركود العميق الناجم عن شهور من إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة انتشار فيروس كوورنا في معظم الدول الأوروبية، بحسب ما ذكرت شبكة "cnbc" الأمريكية.

وقالت لاجارد في الاجتماع وفقا للشبكة إن "اقتصاد الاتحاد الأوروبي يشهد تراجعا هائلا".

وأضافت "برهن التحرك الحاسم والفعال من الحكومات الوطنية والأطراف الفاعلة الأوروبية على قيمته: مهد الطريق أمام انتعاش قرب نهاية العام وساعد على شراء بعض الوقت. هذا ظاهر في معنويات السوق، لكن الإخفاق في التنفيذ قد يؤدي إلى تغيير في المعنويات".

وكررت لاجارد توقعات للبنك المركزي الأوروبي بأن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بنسبة 13% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، وسينكمش إجمالا بنسبة 8.7% في 2020، قبل أن ينتعش ليسجل نموا بنسبة 5.2% في 2021.

وقالت إن التأثير الأسوأ للجائحة على سوق العمل لم يحدث بعد، وإن معدل البطالة البالغ حاليا 7.3% من قوة العمل، قد يرتفع إلى 10%، مما يلحق الضرر بالشباب بوجه خاص، وقالت "في أيدينا صياغة التعافي الذي نرغب في رؤيته".

وأضافت بحسب مسؤولين "حزمة التعافي يجب أن تكون متقدمة، وسريعة، ومرنة، ومترسخة بقوة في الإصلاحات الاقتصادية، كلما تم الاتفاق بشكل أسرع على الحزمة، كلما كان أفضل لاقتصاد الاتحاد الأوروبي".