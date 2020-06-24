أسعار الذهب في مصر تسجل ارتفاعا غير مسبوق

سجلت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أعلى مستوى محلي على الإطلاق.

وارتفعت أسعار الذهب بقيمة بلغت 5 جنيهات في سعر الغرام الواحد دون المصنعية، بعد ارتفاعها بشكل كبير وتسجيلها معدلات تاريخية جديدة لم تسجل من قبل في مصر، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وخلال اليومين الماضيين، سجلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعات على خلفية زيادة الأسعار العالمية، نتيجة انخفاض أسعار النفط ولجوء المستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن، وبلغت قيمة الزيادة نحو 17 جنيها في سعر الغرام الواحد دون المصنعية.

ومن جانبه صرح إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المجوهرات والذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب عالميا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات لتصل إلى 1776 دولارا للأوقية، وذلك بفعل تخوف المسئولين من موجة جديد لفيروس كورونا، بجانب انخفاض أسعار النفط بفعل ترتفاع المخزون بأمريكا.

وأشار إلى أن تقريرا لمنظمة التجارة العالمية أوضح أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وصل إلى 18.5%، بجانب ظهور موجة ثانية من فيروس الكورونا، أدى إلى وجود اتجاه عالمي عام للاستثمار في الذهب كملاذ آمن.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21، 800 جنيه مقابل 788 جنيها، أمس، وهو سعر لم يصل إليه من قبل، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم، نحو 686 جنيهًا، وسعر الغرام عيار 24 نحو 914 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6400 جنيه.