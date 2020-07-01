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    بورصة قطر

    البورصة القطرية تسجل ارتفاعا.... واستقرار في الإماراتية

    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    اقتصاد
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    أغلقت أسهم القطاع المصرفي في قطر مرتفعة، اليوم الأربعاء، بدعم من إعلان مصرفين بدء محادثات اندماج، بينما صعدت أسهم داماك العقارية المدرجة في دبي بفضل تقرير ذكر أن رئيس مجلس إدارة الشركة ربما يجعلها شركة خاصة.

    وذكرت وكالة "رويترز" أن مؤشر البورصة تقدم واحدا بالمئة وقفز سهم مصرف الريان بنسبة خمسة بالمئة بعدما قال المصرف وبنك الخليج التجاري إنهما بدآ مفاوضات اندماج محتمل قد يتمخض عن كيان بأصول تزيد عن 164 مليار ريال (45 مليار دولار).

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    وقفز سهم بنك الخليج التجاري، الذي لا يعتبر جزءا من المؤشر، عشرة بالمئة.

    وقال البنكان في إفصاح إن الاندماج المحتمل سيفرز أحد أضخم البنوك الإسلامية في قطر والشرق الأوسط.

    وذكرت كيو.إن.بي للخدمات المالية في مذكرة بحثية أن بنك الخليج التجاري يتمتع بسيولة كبيرة في قوائمه المالية مما قد يفيد مصرف الريان.

    وأضاف المؤشر السعودي الرئيسي 0.4 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 7.3 بالمئة.

    ونزل سهم فواز عبد العزيز الحكير 4.2 بالمئة بعدما منيت الشركة بخسائر سنوية.

    وتخلى مؤشر بورصة دبي الرئيسي عن مكاسبه المبكرة ليغلق مستقرا، وفقد سهم أرامكس 4.9 بالمئة بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم.

    وقفز سهم داماك العقارية، المالكة لنادي الجولف الوحيد الذي يحمل العلامة التجارية ترامب في الشرق الأوسط، 7.2 بالمئة، بعد تقرير لرويترز ذكر أن رئيس مجلس الإدارة يدرس شراء حيازات مساهمي الأقلية وجعل الشركة خاصة.

    وقال مصدر مطلع إن حسين سجواني، الذي أسس الشركة قبل نحو 20 عاما، يدرس الصفقة منذ أواخر 2019 بعد تراجع سعر سهم داماك على مدار العامين الفائتين.

    وفي أبوظبي، استقر مؤشر البورصة وفقد سهم بنك أبوظبي الأول 0.9 بالمئة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    بورصة قطر, الكويت, قطر
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