شرط واحد قبل الشراء... حمد بن جاسم يتحدث عن شراء أسهم في "بورش"

نشر رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، صورة من عملية شراء قطر أسهما في شركة "بورش" الألمانية للسيارات في عام 2009.

تحدث رئيس الوزراء الأسبق عن الشرط الذي تقدمت به بلاده من أجل إتمام الصفقة.

وعلق حمد على الصورة التي نشرها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلا: "شتوتغارت اغسطس ٢٠٠٩ اثناء تنفيذنا شراء اسهم بورشه وفولكس فاغن واشترطنا قبل الشراء ان نعقد صلح بين العائلتين عائلة بورشه وعائلة بيش وهم ابناء عم احفاد بورشه المؤسس ولله الحمد منذ ذلك الوقت اصبحت شركة واحده ضخمه تملك بها قطر حوالي ١٧٪؜".

يذكر بأن صندوق السيادة القطرية يقدر بـ 335 مليار دولار (لعام2017)، وقد استثمر أكثر من 30 مليار دولار في الأسهم ومليارات أخرى في أصول مختلفة، بحسب ما نقل موقع "سي ان ان".