حمد بن جاسم يحلق شعر ابنه... صورة

نشر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزارء قطر، وزير الخارجية الأسبق، صورة مع ابنه عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام".

وظهر ابن جاسم في الصورة وهو يحلق شعر ابنه، أثناء وجودهما في العزل المنزلي، الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

وعلق رئيس الوزراء القطري الأسبق، على الصورة قائلا "في الحظر تحليقة فلاح بن حمد على يدي بس ماراح ارويكم final product".

يذكر أن حمد بن جاسم، نشر تغريدة لأول مرة، عقب الإشاعة المتداولة في اليومين الأخيرين بشأن "محاولة انقلاب" وإطلاق نار بمنطقة الوكرة في قطر، وهو ما نفته وزراة الخارجية القطرية.

كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 5, 2020

وقال حمد بن جاسم في تغريدته: "كما ذكرت سابقا فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة".