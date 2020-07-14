"اقتصادية قناة السويس": مدة حق الانتفاع في المنطقة الصناعية 50 عاما قابلة للتجديد

قال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، إن مدة حق الانتفاع في مناطق القناة الصناعية 50 سنة.

وأضاف المهندس يحيي زكي، أن هذه المدة قابلة للتجديد، وذلك خلال مداخلة هاتفية له نقلتها "بوابة الأهرام" المصرية.

وأشار زكي إلى أن هناك خطة لعام 2025 تتضمن تعديلات من شأنها الالتزام بمنتجات معينة وحد أدنى من الإيرادات.

وقال رئيس "اقتصادية القناة" إن لديه أمل "أن نحقق خلال الـ 5 سنوات المقبلة جزءا كبيرا بفضل باكورة المشروعات والمساهمة في تكوين عدد من الصناعات".

وأوضح أن الهيئة تتواصل مع جهات كثيرة في الدولة لتعديل لائحة الهيئة، لتغيير بعض الحوافز.