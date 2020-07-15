وزير الطاقة السعودي: لا زيادة في حجم صادرات المملكة النفطية خلال الشهر المقبل

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، أن صادراتها النفطية لن يتغير حجمها خلال شهر آب/ أغسطس المقبل، مضيفًا أن هناك زيادة في حجم الطلب الداخلي ما سيرفع حجم الإنتاج بمعدل نصف مليون برميل خلال نفس الشهر.

القاهرة - سبوتنيك . وقال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك+ : "في السعودية هناك زيادة على الطلب، وسنرفع الانتاج بمعدل 500 ألف برميل خلال شهر أغسطس بسبب تلك الزيادة".

وأضاف:

على الرغم من زيادة الإنتاج المستهدف خلال هذا الشهر، لن يكون هناك تغيير في حجم صادرات المملكة، وأعتقد أن الكثير من الدول هنا ربما يمرون بنفس الموقف.

يذكر أن الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو قال، الاثنين الماضي، إن سوق النفط تقترب من الوصول إلى التوازن بفضل ارتفاع تدريجي للطلب على الخام، وذلك قبل يومين من اجتماع مقرر بين أوبك وحليفتها روسيا لتقرير ما إذا كان سيجري تخفيف تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أغسطس/ آب.