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    متابعة اكتتاب شركة أرامكو السعودية في سوق الأوراق المالية في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019

    تأجيل صفقة "ريلاينس" مع "أرامكو" لبيع حصة بقيمة 15 مليار دولار

    © REUTERS / STRINGER
    اقتصاد
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    قال رئيس مجلس إدارة "ريلاينس إندستريز"، اليوم الأربعاء، إن خطط المجموعة الهندية لبيع "أرامكو" السعودية حصة 20 بالمئة من أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات تأجلت.

    موظف في منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019
    © REUTERS / Maxim Shemetov
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    وكانت "ريلاينس"، التي تشغل أكبر مجمع للتكرير في العالم، قد أعلنت العام الماضي عن صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع "أرامكو"، أكبر مصدر للنفط في العالم، في إطار جهود الشركة الهندية لتقليص حجم ديونها.

    وقال موكيش أمباني للمساهمين اليوم "بسبب ظروف لم تكن متوقعة في سوق الطاقة ووضع كوفيد-19، لم يتحقق تقدم في الصفقة (مع أرامكو السعودية) وفقا للجدول الزمني الأصلي".

    وكان من المتوقع في بادئ الأمر إتمام صفقة "أرامكو" بحلول مارس/ آذار 2020. وفقا لـ "رويترز".

    وفقدت أسهم "ريلاينس" أكثر من ستة بالمئة بعد تصريح أمباني بشأن صفقة "أرامكو". وأغلقت على تراجع 3.8 بالمئة عند 1844 روبية للسهم.

    وفي يناير كانون/ الثاني، قال مسؤول كبير في ريلاينس إن من المقرر إتمام الصفقة خلال الأشهر القليلة المقبلة، دون أن يذكر إطارا زمنيا محددا.

    حصلت المجموعة الهندية على استثمارات من عدد من الشركات، بما في ذلك فيسبوك وإنتل وكوالكوم لمنصتها الرقمية ريلاينس جيو، وهو ما ساعد الشركة في التخلص من ديونها.

    وتحركت غوغل أيضا اليوم لدعم "ريلاينس" جيو بلاتفورمز بشراء حصة 7.7 بالمئة مقابل 4.5 مليار دولار. ولدى جيو بلاتفورمز تطبيقات للموسيقى والأفلام والاتصالات.

    وقال أمباني: "جرت بالفعل تلبية متطلباتنا للسيولة. ومع ذلك، نحن في "ريلاينس" نقدر شراكتنا الممتدة منذ أكثر من عقدين مع "أرامكو" السعودية ونتعهد بشراكة طويلة الأمد".

    وأضاف أن "ريلاينس" ستخاطب هيئة تنظيمية هندية لتحويل أنشطتها في تحويل النفط إلى كيماويات إلى شركة منفصلة تابعة لها لتسهيل فرصة الشراكة مع "أرامكو". وقال أمباني "نتوقع استكمال هذه العملية بحلول أوائل 2021".

    وقال أمباني أيضا إن شركات عالمية أخرى خاطبت "ريلاينس" بشأن شراكات إستراتيجية في نشاطها للبتروكيماويات.

    وأضاف قائلا "ستساعدنا هذه الشراكات المحتملة في بناء قدرة تصنيع منافسة في مواقعنا الحالية لخدمة السوق الهندية التي تشهد عجزا، والتي لا تزال تعتمد على واردات كبيرة الحجم من الكيماويات".

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    الكلمات الدلالية:
    أرامكو
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