انخفاض أسعار النفط مع تنامي المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، فيما أظهرت بيانات للقطاع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة متجاوزة التوقعات بينما كبح تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وفي أول إيجاز صحفي بشأن التفشي منذ شهور، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جائحة فيروس كورونا قد تزداد سوءا قبل أن تتحسن، في أول إقرار في الآونة الأخيرة بتفشي المشكلة؛ وفقا لـ "رويترز".

وأمس الثلاثاء، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام زادت بواقع 7.5 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

ونزل خام برنت 35 سنتا ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 43.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0541 بتوقيت غرينتش وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا ما يوازي 0.9 بالمئة إلى 41.53 دولار.

وارتفعت أسعار النفط نحو دولار في الجلسة السابقة لتسجل أعلى مستوى منذ السادس من مارس/ آذار.

قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك "وصل الاتجاه الصعودي للخام لنهاية الطريق بعد تقرير معهد البترول الأمريكي الذي أظهر زيادة حادة للمخزونات وتحذير الرئيس ترامب من احتمال تفاقم جائحة كورونا في الولايات المتحدة".

وتابع "تلقت توقعات الطلب على الخام ضربة مزدوجة مما قد تكون، أكبر زيادة في المخزونات منذ مايو/ أيار إذا أكدت إدارة معلومات الطاقة تقرير أمس وتصريحات ترامب المتشائمة بشأن الفيروس".