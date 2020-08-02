وزيرة التجارة البريطانية تزور واشنطن لبحث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

تزور وزيرة التجارة البريطانية، ليز تروس، واشنطن الأسبوع المقبل لبحث مع كبار المسؤولين الأمريكيين اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وجاء ذلك وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على جدول أعمال الوزيرة قوله، إنه من المتوقع أن تلتقي تروس مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضاف المصدر للصحيفة "أعتقد أنهم يرون في ذلك فرصة لتقييم الوضع الحالي لدينا والاتفاق على الخطوات والأولويات التالية ومواصلة بناء العلاقات".

هذا وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عزمهما على إبرام اتفاقية تجارية تلبي مصالح البلدين.