الطاقة: روسيا نفذت صفقة "أوبك+" في يوليو عند مستوى قريب من يونيو

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا أبقت إنتاج النفط والنسبة المئوية لاتفاق "أوبك+"، قريبة من شهر يونيو/حزيران عندما وصلت إلى 99 في المئة.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي التابع لوزارة الطاقة: "في يوليو/تموز، ووفقا لاتفاقيات "أوبك+"، أبقت روسيا إنتاج النفط عند مستوى يونيو/حزيران. وأن مستوى الامتثال سيكون قريب من كمية شهر يونيو/حزيران.

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، بأن روسيا قد أوفت في يونيو/حزيران الماضي، وباتفاقية "أوبك+" بنسبة 99 في المئة عقب 96 في المئة في مايو/أيار.

وكانت دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها لشهر يوليو/تموز، أن تحالف "أوبك+" قام في شهر يونيو/حزيران، بتنفيذ شروط اتفاق خفض الإنتاج بنسبة 100 في المئة، وذلك بتخفيض الإنتاج بمقدار 10 مليون برميل في اليوم، وأن روسيا نفذت الشروط بنسبة 100 في المئة، في حين نفذتها المملكة العربية السعودية بنسبة 138 في المئة.