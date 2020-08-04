خبيرة: من غير المرجح أن تفي بكين بالتزامات شراء منتجات الطاقة الأمريكية

اشترت الصين منتجات الطاقة أقل بكثير من المتفق عليه مع أمريكا منذ بداية العام، حيث بلغت خمسة في المئة فقط من هدف يبلغ 25.3 مليار دولار.

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، بلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم المعدني ومنتجات الطاقة الأخرى حوالي 1.29 مليار دولار منذ بداية العام وحتى يونيو/ حزيران؛ حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وبالرغم من زيادة مشتريات الصين من المنتجات الأمريكية في الفترة الأخيرة، قال محللون، إن أسعار الطاقة الضعيفة وتدهور العلاقات ربما حالا دون تحقيق بكين هدف صفقة "المرحلة 1 " المتفق عليها في يناير/ كانون الثاني.

أوضحت المديرة في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، ميشيل ميدان "من غير المرجح أن تفي الصين بالتزامات المرحلة 1 لأنها كانت طموحا... ومن المتوقع أن تكثف بكين عمليات الشراء لإبداء حسن النية".

النفط الخام

وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار الشحن وانهيار الطلب على الوقود، مع انتشار فيروس كورونا، جعلا الواردات الأمريكية مكلفة نسبيا بالنسبة لشركات التكرير في الصين.

واستوردت الصين 45 ألفا و603 براميل فقط من النفط الأمريكي يوميا في النصف الأول من 2020 مقارنة مع 85 ألفا و453 برميلا يوميا في نفس الفترة من العام 2019.

وقال مدير الأبحاث لدى وودماكنزي للاستشارات سوشانت جوبتا، إنه لتحقيق المستهدف بموجب اتفاق التجارة، ستحتاج الصين إلى استيراد 1.5 مليون برميل يوميا من الخام الأمريكي في 2020 و2021، في تعديل لتقدير سابق يقرب من مليون برميل يوميا حيث يتسبب انخفاض أسعار النفط في تقليص قيمة مشتريات الخام.

وعززت شركات التكرير الصينية المشتريات الأمريكية بعد تهاوي أسعار خامات نفط رئيسية لما دون الصفر في أبريل/نيسان.

وقالت المحللة في رفينيتيف إيما لي، إن الصين استوردت نحو 940 ألف برميل يوميا من الخام الأمريكي في يوليو/تموز، ومن المرجح أن تشتري ​​1.01 مليون برميل يوميا في المتوسط في أغسطس/آب، وهو ما سيكون أعلى مستوى على الإطلاق.

لكن من المتوقع أيضا أن يؤدي تقلص هوامش التكرير وتضخم المخزونات إلى إبطاء وتيرة الاستيراد في الربع الثالث.

الغاز المسال والفحم

وحسب الوكالة، زادت الصين حجم وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في النصف الأول من 2020 لما يزيد على ثلاثة أمثالها، مقارنة بالعام 2019، لتصل إلى 878 ألفا و754 طنا.

لكن بسبب انخفاض الأسعار زادت قيمة تلك المشتريات إلى المثلين فقط، مما يسلط الضوء على التحدي المتمثل في تحقيق الأهداف الطموح لاتفاق التجارة في ظل أسعار طاقة ضعيفة.

وثمة مشكلة مماثلة تواجه الصادرات الأمريكية من الفحم المعدني، وهو القطاع الذي وجد صعوبة كبيرة للمنافسة عالميا خلال السنوات الأخيرة.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة سيا إنرجي للاستشارات، لي ياو، في بكين، "المخاطر السياسية والشكوك الكبيرة تعوق مشتريات الصين من النفط والغاز على المدى الطويل".