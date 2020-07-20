وزير النفط الإيراني: قدمنا شكوى بحق شركة صينية لتوقفها عن تطوير حقل نفطي

قالت طهران، اليوم الاثنين، إنها تقدمت بشكوى ضد شركة صينية بسبب توقيفها لأعمال التطوير بحقل نفطي جنوب غربي البلاد.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، عن الوزير بيغن زنغنه، قوله: "قدمنا شكوى ضد شركة "سي إن بي سي" الصينية، والتي وقعت عقدا لتطوير حقل "أزادغان الشمالي"، لتوقف المشروع".

وهاجم وزير النفط الإيراني سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، قائلا: "الأمريكيون هم من قيدوا ومنعوا أنفسهم والآخرين من الاستثمار في حقولنا".

وأضاف: "إيران لم تمنع الولايات المتحدة من العمل في حقول النفط والغاز الإيرانية حتى في ظل الظروف الحالية"، معربا عن الاستعداد لتوقيع عقود لتطوير حقولها من النفط والغاز "مع أي دولة غير إسرائيل".

وكانت الشركة الصينية قد وقعت عقدا مع إيران في عام 2009 من أجل تطوير هذا الحقل، وقامت في عام 2016 بالمرحلة الأولى بإنتاج يومي يبلغ 75 ألف برميل، لكنها رفضت حتى الآن تطوير المرحلة الثانية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لهذا الحقل.

وحول نشاط شركة "زاروبيجنفط" الروسية في إيران، قال الوزير، إن الطرفين "لا يرغبان بالتحدث حول هذه القضية".

وكانت الشركة الروسية قد وقعت عقدًا لتطوير حقل "غرب" قبل أربع سنوات، بحصة 80% في المشروع، لكنها لم تتخذ بعد أي إجراء في هذا الصدد.

وعن مصير عقد تطوير حقل غاز "فرزاد " في الخليج مع الهند، علق زنغنة أن العقد "لم يتم تفعيله وستتم متابعته من قبل الشركات المحلية".

وأوضح: "في الوقت الحالي، لا توجد دولة أجنبية مستعدة لتوقيع عقود معنا بشأن أي قضية، كما أنها لم تمدد العقود القائمة".

وتقلصت صادرات النفط الإيرانية بما يقارب 85 في المئة منذ أن أعادت الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران عام 2018، عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات مشددة على مستوردي النفط الإيراني.