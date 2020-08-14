مصر... الذهب يعود للارتفاع والغرام يقفز 10 جنيهات

عاودت أسعار الذهب في مصر الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، وقفز سعر الغرام نحو 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

ووفقا لموقع "مصراوي"، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 865 جنيها مقابل 855 جنيها.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى نحو 741 جنيها، وسعر الغرام عيار 24 إلى نحو 988 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 6920 جنيها.

وفي وقت سابق، قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب المصرية لـ"سبوتنيك": إن "ارتفاع سعر الذهب خلال المرحلة الحالية لن يتوقف عند النسبة التي وصل إليها، وهي 38%، وسيواصل الصعود طالما بقيت الأسباب كما هي لم تتغير، وعلى رأسها عدم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، وما تبعه من ركود اقتصادي عالمي واهتزاز الثقة في العملات العالمية".

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع، وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو/حزيران.

وبحسب "رويترز"، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت غرينتش.

وتراجع المعدن النفيس 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس/آذار.