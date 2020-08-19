بحجم اقتصاد دولة كبرى... قيمة "آبل" تتجاوز تريليوني دولار لأول مرة

ارتفعت القيمة السوقية لشركة "آبل"، اليوم الأربعاء، لتتجاوز حاجز تريليوني دولار لأول مرة في تاريخها، وتصبح أول شركة أمريكية والثانية عالميًا التي تصل إلى هذا الحجم.

وارتفع سهم الشركة إلى قرابة 470 دولارًا، خلال تعاملات اليوم، بعدما زاد منذ بداية هذا العام بنحو 60% تقريبًا، ليدفع القيمة الإجمالية للشركة إلى تريليوني دولار، بحسب شبكة "سي إن إن".

يأتي ذلك بعد عامين تقريبًا من تجاوز قيمة الشركة حاجز التريليون دولار لأول مرة. لم تكن "آبل" أول شركة تتجاوز التريليوني دولار، وهي قيمة ضخمة تعادل تقريبًا حجم اقتصاد دولة إيطاليا -ثامن أكبر اقتصاد في العالم- وتتجاوز حجم اقتصادات مثل البرازيل وكندا، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وسبق "آبل" إلى هذه المكانة منتج النفط "أرامكو"، في ديسمبر/ كانون الأول، لكن الشركة السعودية فقدت بعض قيمتها مع انخفاض أسعار النفط، لتتراجع إلى نحو 1.8 تريليون دولار حاليًا.

اثنان من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيان الآخران هما "أمازون" و"مايكروسوفت"، يقتربان أيضًا من محطة التريليوني دولار قيمة سوقية، إذ تقدر قيمة كلاهما الآن بنحو 1.6 تريليون دولار.

أدى نجاح شركة "آبل" أيضًا إلى وضع الرئيس التنفيذي، تيم كوك، في قائمة المليارديرات - وهو أحد الرؤساء التنفيذيين القلائل الذين وصلوا إلى هذا المستوى دون أن يؤسس بنفسه الشركة التي يقودها.