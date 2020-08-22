وزير: تركيا تتوقع انخفاضا كبيرا في واردات الغاز بعد اكتشاف البحر الأسود

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز اليوم السبت، إن بلاده تتوقع انخفاضا كبيرا في وارداتها من الطاقة بعد اكتشاف كبير للغاز الطبيعي في البحر الأسود فضلا عن مزيد من الاكتشافات بمنطقة أخرى يتم تقييمها الآن.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان أمس الجمعة اكتشاف حقل للغاز الطبيعي يحوي 320 مليار متر مكعب (11.3 تريليون قدم مكعبة) في البحر الأسود يمكن أن يبدأ العمل بحلول عام 2023 وأن بلاده مصممة على أن تصبح مصدرا للطاقة.

وإذا كان الغاز قابلا للاستخراج من الناحية التجارية، فإن الكشف قد يساعد أنقرة على الحد من اعتمادها الحالي على الواردات من روسيا وإيران وأذربيجان والتي كلفت البلاد 41 مليار دولار العام الماضي.

وسوف يعزز أي تقليص لفاتورة واردات الطاقة التركية الأوضاع المالية للحكومة وسيساعد في تخفيف العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية والذي ساهم في دفع الليرة إلى مستويات قياسية متدنية مقابل الدولار.

وقال دونميز للصحفيين "مع هذا الاكتشاف، نتوقع انخفاضا كبيرا في الواردات. مهدنا الطريق أمام مواطنينا لاستخدام الغاز الطبيعي بتكاليف اقتصادية أقل كثيرا". وفقا لـ "رويترز".

وأضاف "أمامنا مساحة جديدة تبلغ 6000 كيلومتر مربع. تقييم خبرائنا هو أننا قد نجد أيضا وضعا مماثلا هناك".