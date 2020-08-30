سهم أرامكو يرتفع بـ 0.5% بعد الإعلان عن اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز

ارتفع سهم أرامكو بـ 0.5% بعد الإعلان عن اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في المناطق الشمالية، بحسب ما ذكرت وكالة "cnbc" الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك بعد إعلان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن عبدالعزيز عن تمكّن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" من اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما: حقل "هضبة الحجَرَة" للغاز في منطقة الجوف، وحقل "أبرق التُّلول" للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.

#الأسواق_الآن | سهم أرامكو #السعودية يرتفع بـ 0.5% بعد الإعلان عن اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في المناطق الشمالية pic.twitter.com/E8cURiiiaV — CNBC Arabia (@CNBCArabia) August 30, 2020

​وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أوضح الوزير أن الغاز الغني بالمُكَثَّفَات تدفق من مكمن الصَّارة بحقل هضبة الحجَرَة، شرق مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (1944) برميلاً من المُكَثَّفَات.

وأضاف أن الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في حقل أبرق التُّلول في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل (3189) برميلٍ يومياً، مصحوبا بنحو (1.1) مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، فيما تدفق الغاز من مكمن القوّارة في الحقل نفسه، بمعدل (2,4) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بـ 49 برميلاً يوميا من المُكَثَّفات.

وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية ستواصل العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات في الحقلين، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين.