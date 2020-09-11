البرازيل تصدر 4 آلاف رأس ماشية إلى لبنان

تتجه سفينة محملة بـ26 ألف رأس من الماشية من ميناء ريو غراندي البرازيلي إلى تركيا ومنها إلى لبنان.

وستفرغ السفينة حمولة من 22 ألف رأس من الماشية في تركيا لتتابع طريقها بـ4 آلاف رأس الى لبنان.

وتنحدر هذه الحيوانات من مزرعة "إستانيكا ديل سور" حيث يتم تهجين العجول من السلالت الأوروبية مثل أنجوس وبرانجوس، وتتاروح أعمار هذه العجول مابين 7 إلى 12 شهرا، ويصل وزن كل منها الى حوالي 250 كيلوغرام.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة حوالي 28 يوما، وصرح مدير التصدير في المزرعة، فينيسيوس بيلز، أن هذه الشحنة من الأبقار هي الأولى من نوعها، إلى لبنان، في الوقت الذي تزود فيه المزرعة زبائنها في الأردن ومصر، بحسب ما نقل موقع anba.

وأضاف أنه باستثناء هذه الشحنة تم شحن حوالي 45 ألف رأس من الماشية هذا العام إلى الدول العربية.

منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس/ آب، بلغ إجمالي مبيعات المواشي من البرازيل إلى الدول العربية 111 مليون دولار أمريكي ، بانخفاض 39.3٪ عن العام الماضي ، مع شحن 59360 طنًا - أو 237400 حيوانا، وكان المستوردون العرب الرئيسيون العراق ومصر والمملكة العربية السعودية ولبنان والأردن.