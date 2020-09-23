أب وابنه يكسبون 5 مليارات دولار بين ليلة وضحاها

غارسيا الأب، هو أكبر مساهم في الشركة التي تركز على البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، فيما يشغل غارسيا الابن منصب الرئيس التنفيذي، وتبلغ ثروتهما معا 21.4 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.
وارتفع سهم "كارفانا" 31% في بورصة نيويورك، يوم الثلاثاء، بعد أن توقعت الشركة تحقيق إيرادات وهوامش ربح قياسية، ليضيف نحو 5 مليارات دولار لنصيب الاب وابنه. ارتفع السهم بنسبة 150% تقريبا منذ بداية العام حيث تحول الأمريكيون بشكل متزايد إلى شراء السيارات المستعملة عبر الإنترنت.
قال ألكسندر بوتر، المحلل لدى "بايبر ساندلر"، في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء: "الوباء يحث المستهلكين على البحث عن سيارات مستعملة، وكارفانا هي المستفيد الرئيسي من هذا الاتجاه".
تتيح الشركة للعملاء الاختيار من بين أكثر من 19 ألف سيارة وإتمام عمليات الشراء في أقل من 10 دقائق، وفقًا لموقعها على الإنترنت. يتوفر للمشترين خيار استلام سيارتهم من أكثر من 12 نقطة تسليم آلية منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وتضاعفت إيرادات "كارفانا" لتصل إلى 3.9 مليار دولار العام الماضي حيث باعت نحو 200 ألف سيارة. وتتوقع نجاحها في تحقيق مبيعات تصل إلى مليوني سيارة سنويا.
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