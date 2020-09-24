مدبولي: مصر من الدول القليلة في العالم التي ينمو اقتصادها رغم أزمة كورونا

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن مصر تعد من الدول القليلة على مستوى العالم التي ينمو اقتصادها بالإيجاب وليس بالسلب في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "الاتجاه الذي تسير فيه الدولة يعطي مردودا إيجابيا للاقتصاد ومصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي ينمو اقتصادها بالإيجاب وليس بالسلب خلال أزمة كورونا".

ولفت مدبولي إلى أن "التصنيفات الدولية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على النمو بالإيجاب خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بدعم الصناعة والصادرات عبر رد أعباء التصدير لكل الشركات والمصدرين المصريين قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020".

وشهدت مصر منذ منتصف آذار/ مارس الماضي، تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية لمقاومة تفشي وباء (كوفيد-19)، كان أبرز آثارها توقف قطاع السياحة شبه الكامل، فضلا عن آثار اقتصادية أخرى نتجت عن وقف حركة الطيران وتباطؤ حركة التجارة العالمية.

إلا أن الحكومة نجحت، رغم تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات فيروس كورونا، في الحفاظ على نمو اقتصاد البلاد خلال العام المالي الماضي.

ومن خلال التدخل بعدة إجراءات لتقليل تداعيات جائحة كورونا، نجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2019-2020، بحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح البيان أنه دون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو عام 2019/2020 نحو 1.9%.

وسجلت وزارة الصحة المصرية أمس 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الإصابات 102375 حالة والوفيات 5822 حالة.