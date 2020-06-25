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    صندوق النقد الدولي

    مصر تتصدر معدلات النمو بين 30 دولة تساهم بـ 83 % في اقتصاد العالم 2020

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    اقتصاد
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    أعلن مجلس الوزراء المصري أن توقعات صندوق النقد الدولي، تشير إلى تصدر معدلات النمو المصري قائمة أكبر 30 دولة تساهم بـ 83% في الاقتصاد العالمي لعام 2020.

    ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، على "فيسبوك"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن مصر من أكثر الدول استقرارا في توقعات معدلات النمو.

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وأضافت: "يعد النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي والأداء الإيجابي للاقتصاد المصري بشكل عام خلال الفترة الماضية أحد أهم الأسباب الرئيسية في تماسكه وقدرته على التكيف مع الأزمات الطارئة والتعافي من آثارها، فضلا عن تصدره لمعدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة،  على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادات دول العالم".

    وتابعت: "ووفقا لتوقعات الصندوق لمعدلات النمو في يونيو/ حزيران 2020، فقد جاء أن مصر تحتل المرتبة الأولى في القائمة بمعدل نمو 2 في المئة، تليها الصين بمعدل نمو 1 في المئة، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بنسبة 0.3 في المئة، تليها باكستان بمعدل انكماش 0.4 في المئة، ثم كوريا الجنوبية بمعدل انكماش 2.1 في المئة، وكازاخستان بمعدل انكماش 2.7 في المئة، والفلبين بمعدل انكماش 3.6 في المئة، وماليزيا بمعدل انكماش 3.8 في المئة".

    وأوضحت: "انكمش الناتج المحلي الإجمالي لكل من أستراليا والهند بمعدل انكماش 4.5 في المئة لكل منها، وكذلك انكمش الناتج المحلي لبولندا بمعدل 4.6 في المئة، وتركيا بمعدل 5 في المئة.

    وأضافت: "توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول أيضا أبرزها الولايات المتحدة بمعدل 8 في المئة، وكذلك بريطانيا بمعدل 10.2 في المئة، فضلا عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بمعدل 12.5 في المئة، بجانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بمعدل 12.8 في المئة.

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    الكلمات الدلالية:
    الناتج المحلي, فيروس كورونا, اقتصاد, مصر
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