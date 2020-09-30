نحو 20 ألفا يصبحون بلا عمل... "شل" تخفض 9 آلاف وظيفة بعد قرار منافستها "بي بي"

قالت شركة رويال داتش شل إنها تخطط لخفض 9 آلاف وظيفة أو نحو 10% من القوة العاملة بها.

وأوضحت الشركة العالمية، اليوم الأربعاء، أن هذا يأتي في إطار عملية إعادة تنظيم رئيسية للتحول من شركة عملاقة في قطاع النفط والغاز لأنواع طاقة منخفضة الكربون.

وذكرت شل أن عملية إعادة التنظيم ستقود لوفورات سنوية ما بين ملياري و2.5 مليار دولار بحلول عام 2022.

وكانت الشركة أعلنت، في الشهر الماضي، تدشين مراجعة شاملة لأنشطتها بهدف خفض التكاليف، حيث تستعد لإعادة هيكلة عملياتها.

كما أعلنت أيضا شركة بي بي المنافسة هذا العام هي الأخرى، عزمها خفض 10 آلاف وظيفة في إطار خطط الرئيس التنفيذي برنارد لوني للتوسع السريع في أنشطة الطاقة المتجددة وخفض إنتاج النفط والغاز.