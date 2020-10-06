المركزي الأوروبي : انهيار ربحية بنوك منطقة اليورو

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن ربحية أكبر البنوك في منطقة اليورو انهارت في الربع الثاني من العام على الرغم من أن البنوك استطاعت الإبقاء على أرصدتها من القروض المتعثرة منخفضة.