أوبك تتوقع بدء انخفاض الطلب العالمي على النفط في الفترة ما بين 2030 و2039

أعلنت مجموعة أوبك عن توقعاتها ببدء انخفاض الطلب العالمي على النفط في الفترة ما بين 2030 و2039 في إطار تسارع السياسات وتقدم التكنولوجيا.

كما أكدت أوبك في بيان رسمي بها، أن الانخفاض الحالي لتوقعات الطلب على النفط يرجع إلى استمرار تأثيرات جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وسلوك المستهلكين، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضحت أوبك أن: "الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 102.6 مليون برميل في اليوم بحلول 2024، ما يقل عن توقعات العام الماضي البالغة 104.8 مليون برميل في اليوم".

وأضافت أوبك أن: "استخدام النفط سيرتفع إلى 107.2 مليون برميل في اليوم في 2030 من 90.7 مليون برميل في اليوم في 2020، وخفض توقعات 2030 بمقدار 1.1 مليون برميل في اليوم مقارنة مع العام الماضي".

وأعلنت أوبك في آب/أغسطس، أن إنتاج النفط العالمي انخفض في تموز/يوليو بـ 9.98 مليون برميل يوميا على أساس سنوي حتى 88.75 مليون برميل يوميا.

وجاء في تقرير المنظمة لشهر آب/أغسطس: "أظهرت البيانات الأولية لشهر حزيران/يونيو أن إجمالي مخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع بمقدار 24.3 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، بارتفاع متواصل للشهر الرابع على التوالي. وبلغت 3.240 مليار برميل، بزيادة 301.5 مليون برميل عن نفس الفترة من العام الماضي، و291.2 مليون برميل أكثر من متوسط السنوات الخمس الماضية".