في ظل العقوبات... ناقلة إيرانية تحمل نفطا فنزويليا ثقيلا تغادر في اتجاه الخليج

ووفق وكالة "رويترز"، فإن تلك البيانات أكدت أن السفينة حمّلت 1.9 مليون برميل من الخام الثقيل في مرفأ خوسيه النفطي في فنزويلا، دون تغيير موقعها، وهو ما يوجبه قانون الشحن الدولي في أغلب الحالات.

وأضافت الوكالة أن شركة "بتروليوكس" الفنزويلية لم ترد على طلب للتعقيب، ولم تحدد برامجها للتصدير ووجهة الشحنة.

وبحسب مصدر في الشركة الفنزويلية، فإنه جرى في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، تفريغ 2.1 مليون برميل من المكثفات الإيرانية من ناقلة الخام العملاقة ، المسجلة في قاعدة بيانات الشحن باسم "هورس"، لاستخدامها كمادة تخفيف في إنتاج النفط الفنزويلي الثقيل جدا، وبعد ذلك، حمّلت خام ميري الثقيل، وهو خام فنزويلا الرئيسي، للتصدير في إطار اتفاق بين شركتي النفط الحكوميتين بتروليوس دي فنزويلا والشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

وبحسب سجلات شحن عامة وبيانات من "رفينيتيف أيكون"، غيّر الكثير من ناقلات النفط أسماءها، وحتى الشركات التي تخضع لإدارتها بعد زيارة موانئ فنزويلية هذا العام تفاديا للعقوبات الأمريكية.