الأسهم الأمريكية تهبط بسبب وقف تجارب لقاح "جونسون أند جونسون"

بدأ المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي اليوم بتراجع بفعل إيقاف التجارب على لقاح لمرض كوفيد-19 من شركة "جونسون أند جونسون"، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع قبيل مناسبات مهمة من "أبل" و"أمازون.كوم".

وهبط داو 72.52 نقطة بما يعادل 0.25% إلى 28764.95 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 0.21 نقطة أو 0.01% ليسجل 3534.01 نقطة، بينما ارتفع ناسداك 25.50 نقطة أو 0.21% ليصل إلى 11901.76 نقطة عند بدء التعاملات، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت شركة "جونسون آند جونسون" للصناعات الدوائية الأمريكية إنها علقت تجاربها السريرية على لقاحها التجريبي المضاد لكورونا المستجد (كوفيد-19) بعد ظهور أعراض مرض غير مبرر على أحد المشاركين في التجارب.

وأعلنت المجموعة في بيان لها، أن قرار وقف التجارب هو قرار مؤقت ويشمل كل عمليات التلقيح الإضافية في كل التجارب السريرية، بحسب موقع "usatoday" الأمريكي.

وأشارت إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان المرض المجهول مرتبطًا باللقاح لكن البروتوكولات السريرية تتطلب وقفه أثناء التحقيق فيها.

وأكدت الشركة الأمريكية أنه "بموجب قرار تعليق التجارب السريرية، تم إغلاق نظام للتسجيل عبر الإنترنت (استحدثته في سبتمبر/ أيلول لجمع 60 ألف متطوع) للمشاركة في المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية، كما دعيت اللجنة المستقلة لسلامة المرضى للانعقاد للتحقيق في هذا التطور".

ولقاح شركة "جونسون آند جونسون" هو واحد من أربع تجارب لقاح لكوفيد -19 واسعة النطاق في المرحلة النهائية جارية في الولايات المتحدة، وتوقفت تجربة أخرى، تديرها شركة "AstraZeneca"، في 8 سبتمبر بعد تشخيص إصابة مشارك آخر بحالة عصبية.