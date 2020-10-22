قيمتها الأصلية 1.4 مليار دولار... هذه الشركة معروضة للبيع مقابل لا شيء

كانت شركة "رينرينش" لتجارة السيارات عبر الإنترنت، واحدة من أهم شركات التكنولوجيا الناشئة في الصين، والتي حظيت بدعم من مستثمرين كبار مثل مصرف غولدمان ساكس وشركة "تنسنت"، والآن معروضة للبيع مقابل لا شيء تقريبا.

بلغت قيمة الشركة التي تتخذ من بكين مقرا لها، نحو 1.4 مليار دولار، لكنها تخطط الآن البيع لأصولها الرئيسية لشركة "58 دوت كوم" مقابل 10 آلاف دولار هونغ كونغي (ما يعادل 1290 دولارا أمريكيا)، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر، إن الشركة الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة على الإنترنت في الصين، ستستحوذ على "رينرينش" في هونغ كونغ، وستقدم قروضا لا تقل عن 4 ملايين دولار لعملياتها في البر الرئيسي للصين.

وقالت المصادر إن الطرفين لم ينتهيا بعد من الاتفاق وقد لا يمضيا قدما فيه. ورفض ممثل "رينرينش" التعليق، لكنه قال إن محتويات الاستفسار المرسل بالبريد الإلكتروني غير دقيق، دون الخوض في التفاصيل، حسبما نقلت الوكالة.

قد تساعد الصفقة في إنقاذ منصة تداول السيارات، التي واجهت مشاكل تمويلية في تفكك اقتصاد التشارك الصيني الذي كان مزدهرا ذات مرة. تأسست الشركة عام 2014، وتتوسط بين المستخدمين الذين يسعون إلى تداول السيارات المستعملة، مقابل نسبة أقل من التجار التقليديين.

يسعى أحد دائنيها للحصول على أمر تصفية من محكمة في جزر كايمان –الشركة مسجلة هناك- لعدم قدرتها على سداد ما يقرب من 15 مليون دولار من الديون، وفقًا لـ دعوى قضائية اطلعت عليها "بلومبيرغ".