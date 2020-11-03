هبوط حاد في أرباح شركة "أرامكو" السعودية

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن هبوط صافي ربح الربع الثالث بنسبة 44.6 في المئة بما يتماشى مع توقعات المحللين بفعل انخفاض أسعار الخام وأحجام المبيعات وضعف هوامش التكرير والكيماويات مع تضرر الطلب بسبب فيروس كورونا.