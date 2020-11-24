ارتفاع أسعار النفط 1% بعد انخفاض مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا

كشفت بيانات التداول النفطية، صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع ملحوظ لها مسجلة أعلى مستويات لها منذ شهر مارس/ آذار الماضي، نتيجة توصل دول العالم إلى لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" البيانات النفطية حيث ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر فبراير/ شباط لخام برنت بحر الشمال بنسبة 0.89% إلى 46.45 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير بنسبة 0.89% إلى 46.47 دولارًا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير للنفط الخام WTI بنسبة 0.98% إلى 43.48 دولارًا للبرميل.

قال ستيفن إينيس كبير المحللين الاستراتيجيين في أكسي للوكالة إن التقدم في تطوير اللقاح وتوزيعه يقلل المخاطر على أسواق النفط.

وأعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية، أمس الإثنين، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته بالتعاون مع شركة أسترازينكا، أظهر فاعلية متوسطة تصل إلى 70.4% عند دمج بيانات اثنين من التجارب، حيث وصلت نتيجة تجربة إلى 90% وأخرى 62%.