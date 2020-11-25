انخفاض حاد في عائدات تصدير النفط السعودي

انخفضت عائدات تصدير النفط السعودي بأكثر من الثلث في سبتمبر/ أيلول، مقارنة بما حققته خلال نفس الشهر من العام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بتراجع الطلب على النفط.

وبلغ إجمالي إيرادات التصدير 53.3 مليار ريال (14.2 مليار دولار) مقابل 77.3 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي، وتراجعت صادرات النفط 38.7% إلى نحو 35 مليار ريال.

وتراجعت الصادرات غير النفطية بنسبة 9.3% مقارنة بالعام الماضي إلى نحو 18 مليار ريال بعد أن ارتفعت في أغسطس/ آب، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للإحصاء.

فيما انخفضت صادرات منتجات البلاستيك والمطاط بنسبة 13.4%، لتسجل أكبر قدر من الانخفاض في الإيرادات غير النفطية، وانخفضت حصة صادرات النفط من إجمالي الصادرات إلى 65.8% هذا العام من 74% في 2019.

كانت الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة.