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    مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020

    بسبب مؤشرات عن تنامي الإنتاج... سعر النفط يتوقف عن الصعود

    © AP Photo / Eric Gay
    اقتصاد
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    نزل سعر النفط عن أعلى مستوياته في سبعة أشهر، اليوم الخميس، إذ ساعدت مؤشرات على تنامي الإمدادات في وقف صعود قاده التفاؤل بانتعاش الطلب على الوقود بفضل لقاحات فيروس كورونا.

    وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت إلى نحو 50 دولارا للبرميل هذا الأسبوع بعد إعلان ثلاث شركات كبيرة للأدوية إحراز تقدم في تطوير لقاحات قد يبدأ توزيعها قبل نهاية العام.

    لكن برنت تراجع 75 سنتا إلى 47.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0918 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط سعره دولارا في وقت سابق. وكانت عقوده قد ارتفعت نحو 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

    وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا إلى 44.99 دولار للبرميل بعدما جنى 1.8 بالمئة أمس الأربعاء.

    وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز "بالرغم من وجود عدد من الأسس القوية التي ترفع الأسواق، لا سيما تطوير اللقاحات الذي يدعم النفط، ما زالت مخاوف متشائمة قائمة".

    وأفادت بيانات بأن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 754 ألف برميل الأسبوع الماضي. وكان المحللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادتها 127 ألف برميل. وانخفضت المخزونات بنقطة التسليم لخام غرب تكساس في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.7 مليون برميل.

    لكن الطلب على البنزين خلال الأسبوع انخفض 128 ألف برميل يوميا إلى 8.13 مليون برميل يوميا، الأدنى منذ يونيو حزيران.

    ويترقب المستثمرون أيضا اجتماع "أوبك" الأسبوع المقبل الذي ستؤدي نتائجه على الأرجح إلى دعم الحفاظ على التوازن الحالي على الأقل.

    وكانت ثلاثة مصادر قريبة من "أوبك+" قد قالت إن أوبك وحلفاءها، ومنهم روسيا، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل لمساعدة السوق على تخفيف أثر الموجة الثانية من "كوفيد-19" وزيادة الإنتاج الليبي.

    هذا وكشفت بيانات التداول النفطية، صباح يوم الثلاثاء، عن ارتفاع ملحوظ لها مسجلة أعلى مستويات لها منذ شهر مارس/ آذار الماضي، نتيجة توصل دول العالم إلى لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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    الكلمات الدلالية:
    أسعار, النفط
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