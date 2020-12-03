وكالة: "أوبك+" تتفق على زيادة إنتاج النفط

قالت تقارير صحفية عالمية، اليوم الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول، إن "أوبك+" اتفقت على زيادة إنتاج النفط.

وأشار مصدر مقرب من اجتماعات "أوبك+" لوكالة "رويترز" إنه تم الاتفاق على زيادة إنتاج النفط إلى 500 ألف برميل نفط يوميا، بدءا من يناير/كانون الثاني.

وكان وزراء ومندوبون قد قالوا إن أعضاء أوبك توصلوا إلى توافق عام على الحاجة لتمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية لثلاثة أشهر اعتبارا من يناير/كانون الثاني، إذا أيد حلفاؤها في مجموعة "أوبك+" أيضا مثل هذه الخطوة.

وسجلت أسعار النفط مكاسب بحوالي 25 في المئة هذا الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ مايو/أيار، بعد أن أنعش تطوير لقاحات مضادة لكوفيد-19 آمالا في تعاف اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود.