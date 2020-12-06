400 شخص... أكبر وفد إسرائيلي يتوجه إلى دبي للمشاركة في "جيتكس"

سافر وفد اقتصادي إسرائيلي يضم 400 شخص إلى دبي للمشاركة غدا الإثنين، في معرض تكنولوجي.

وقالت قناة "مكان"، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الوفد يضم ممثلين عن اتحاد أرباب الصناعة وشركات في مجال التقنية العالية الى جانب مسؤولين في وزارة الخارجية.

وأوضحت أن الوفد الإسرائيلي سيشارك في "جيتكس دبي" وهو أكبر معرض تكنولوجي يقام بمنطقة الخليج، وفق وصفها.

ونقلت القناة عن الخارجية الإسرائيلية قولها إن مشاركة الوفد الإسرائيلي في المعرض الإماراتي يمثل "جزءا من التعاون الاقتصادي بين الامارات وإسرائيل".

وأشارت إلى أنه من المقرر أيضا تدشين "منتدى التعاون" بين البلدين الذي يهدف إلى توسيع العمل المشترك خاصة في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد افتتح في وقت سابق من اليوم الأحد، فعاليات جيتكس 2020.

وبحسب صحيفة "العين" الإماراتية، تستضيف فعاليات المعرض في دورته الـ40 بمركز دبي التجاري العالمي 1200 شركة من 60 دولة، وتستمر حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمشاركة عمالقة صناعة التقنيات من حول العالم.

ووقعت إسرائيل والإمارات في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاق سلام، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتبع ذلك التوقيع على عشرات الاتفاقيات بين البلدين بما في ذلك اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول.