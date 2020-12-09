"عربات التسوق"... خاصية جديدة للبيع والشراء عبر واتسآب

كشف تطبيق المراسلة الأشهر في العالم "واتسآب" عن إدخال خاصية جديدة تتيح لمستخدميه التسوق من خلاله.

وأوضح التطبيق التابع لفيسبوك، أمس الثلاثاء، أن الخاصية الجديدة التي أطلق عليها "عربات التسوق"، تعطي المستخدمين الفرصة لشراء البضائع التي يرغبون فيها، وبيع حاجياتهم.

وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، كتبت إدارة التطبيق: "في الوقت المناسب لموسم الأعياد، نبدأ في طرح عربات التسوق، لجعل التسوق عبر واتسآب أكثر سهولة".

وأضافت: "ما عليك إلا أن تتصفح كتيب البيع، وتختار العناصر التي ترغب فيها، ثم ترسل الطلب كرسالة واحدة للشركة"، معربة عن تمنياتهم بـ"تسوق سعيد" للمستخدمين.

Right in time for the holiday season, we’re starting to roll out carts to make shopping on WhatsApp even easier. Just browse a catalog, select the items you want and send the order as one message to the business. Happy shopping! pic.twitter.com/xstn1J1FqU — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) December 8, 2020

​وأفادت وكالة "فرانس برس" أن "واتسآب" يسعى من خلال هذه الخاصية إلى جذب التجار والشركات لتطبيقه "واتسآب بيزنس"، الذي يحوي 50 مليون حساب.

وأوضحت أن هذا العدد الضخم من الحسابات يخص أصحاب مصالح تجارية، الأمر الذي يسمح بإدارة الطلبيات التي ترد إليهم، وكذلك إدارة عمليات التواصل مع العملاء.

واعتبرت أن التطبيق الشهير يهدف من خلال الخاصية الجديدة إلى دفع مستخدميه البالغ عددهم 1.5 مليار في أنحاء العالم إلى التسوق من خلاله.

ويرى مراقبون أن إدخال تطوير على عملية التجارة عبر خدمة المراسلة تحديا أساسيا للتطبيق الذي لا يحقق أرباحا من الإعلانات تناسب انتشاره الواسع.