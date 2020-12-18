الأسهم الأمريكية ترتفع على خلفية دعم النظام الاحتياطي الفدرالي

أفادت بيانات التداول، اليوم الجمعة، بأن مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية ارتفعت على خلفية إجراءات دعم الاقتصاد الذي أعلنها النظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والكونغرس. UK intoit

واشنطن – سبوتنيك. وعند إغلاق الأسواق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.49 في المئة ليصل إلى 30301.79 نقطة.

وارتفع مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 0.84 في المئة إلى 12764.75 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً – بنسبة 0.57 في المئة إلى 3722.42 نقطة

هذا وعقب نتائج اجتماع كانون الأول/ديسمبر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 0-0.25 في المئة سنوي، وأعلن توقعاته ببقاء سعر الفائدة عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2023.

وفي الوقت نفسه، يحضر مجلس النواب الأمريكي اعتماد حزمة دعم الاقتصاد بمقدار 900 مليار دولار.