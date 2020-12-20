وزير النفط الإيراني يزوز موسكو لبحث آخر مستجدات سوق النفط

يتوجه وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنة، إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، للقاء نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف، لاستعراض آخر التطورات في سوق النفط.

القاهرة - سبوتنيك. وأفادت قناة الحكومة الإيرانية على "تلغرام"، بأن "وزير النفط يغادر إلى موسكو (الأحد 20 كانون الأول/ ديسمبر) لاستعراض آخر التطورات في سوق النفط".

وأضافت "سيلتقي زنغنه بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف".

هذا وكان السفير الإيراني في العاصمة الروسية موسكو، كاظم جلالي، قال إن العلاقات الإيرانية الروسية مهمة للغاية وهي استراتيجية في مجالات كثيرة.

وأكد جلالي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" يوم الجمعة أن أكثر من أربعين في المئة من التجارة بين إيران وروسيا تتم بالعملة الوطنية للبلدين، لافتًا إلى سعي بلاده لتطوير العلاقات مع موسكو بشكل أكبر مستقبلًا.

وكان مستشار رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية أمير عبد اللهيان، أكد قبل نحو أسبوع أن "استمرار التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين البلدين عامل مهم في استمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات".