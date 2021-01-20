ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 1.7 % وسط ارتفاع الطلب على المخاطرة

ارتفعت أسعار النفط، بعد ظهر اليوم الأربعاء، وسط تزايد الطلب على المخاطر بعد أن أعلنت مرشحة لمنصب وزارة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن تعزيز اقتصاد الولايات المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت بيانات التداول بأنه اعتبارًا من الساعة 13:41 بتوقيت موسكو، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر آذار/مارس لخليط نفط بحر الشمال برنت بنسبة 0.73 بالمئة إلى 56.32 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مارس لخام غرب تكساس الوسيط، بنسبة 1.06 بالمئة إلى 53.52 دولار للبرميل. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر شباط/فبراير بنسبة 1.71 بالمئة إلى 52.94 دولار للبرميل.

يواصل المشاركون في التداول أداءهم وفقا لتصريحات المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، التي أعلنت سابقًا أنها ستعمل على حزمة ثانية من الدعم للاقتصاد الأمريكي. كان الرئيس المنتخب جو بايدن قد اقترح في وقت سابق حزمة بقيمة 1.9 تريليون دولار.