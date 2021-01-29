مصر... الذهب يرتفع 4 جنيهات بعد انخفاض ليومين متتاليين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 4 جنيهات بعد انخفاض ليوميين متتتاليين.

وبحسب موقع "مصراوي" فقد تحولت أسعار الذهب في مصر للارتفاع اليوم الجمعة، وزاد الجرام 4 جنيهات، بعدما تراجعت يومين متتاليين بنهاية الأسبوع.

من جهته صرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية بأن سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 812 جنيها، مقابل 808 جنيهات أمس.

أما الغرام عيار 18 فقد بلغ نحو 696 جنيهًا، فيما جاء سعر الغرام عيار 24 نحوا من 928 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، تمضي الأسعار على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي وشهري إذ يبدد الدولار المرتفع بريق المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 دولار إلى 1844.86 دولار للأونصة. ونزلت الأسعار 0.5% في الأسبوع و2.7% في الشهر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1847.90 دولار، فيما قال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "سيستمر الذهب لا يراوح مكانه إلى حد كبير إذ أنه ينتظر محفزا ملائما".

وأضاف أن إقرار تحفيز أمريكي، وزيادة محتملة في التضخم والمجموعة القادمة من إجراءات البنوك المركزية العالمية ستكون عوامل أساسية للذهب.