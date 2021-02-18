تجدد خسائر شركات التكنولوجيا يهوي بالأسهم الأمريكية

سجلت الأسهم الأمريكية، اليوم الخميس، تراجعا مع انصراف المستثمرين عن شركات التكنولوجيا الكبيرة.

وبحسب "رويترز"، فقد انخفضت أسهم أبل ومايكروسوفت وتسلا وألفابت بين 0.5 و1.2 بالمئة، لتضغط على المؤشرين القياسيين ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع.

وهبطت أسهم فيسبوك، في الوقت الذي تعكف فيه السوق على تقييم التداعيات الأوسع لقرارها حجب المحتوى الإخباري في أستراليا.

وبحسب بيانات غير رسمية، فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 118.7 نقطة بما يعادل 0.38 بالمئة إلى 31494.32 نقطة.

كما فقد ستاندرد أند بورز 17.3 نقطة أو 0.44 بالمئة ليسجل 3914.03 نقطة، وهبط ناسداك 100.14 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 13865.36 نقطة.

وأشارت زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى تعاف هش لسوق العمل بالولايات المتحدة.