تركيا... التضخم السنوي يتخطى حاجز 16%

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال مارس/آذار الماضي 1.08 في المئة، ليصبح التضخم 16.19 بالمئة على أساس سنوي.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الإثنين، أوضحت الهيئة أنه تبعا لمتوسط الأشهر الـ 12 خلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 13.18%، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 17.04%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 3.71% مقارنة بـ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و16.19% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2020، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 8.21% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و31.2% مقارنة بفبراير/ شباط 2020، وفقا لإحصائيات للهيئة.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناشد، الإثنين الماضي، الأتراك تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى العملة المحلية من خلال المؤسسات المالية.

يذكر أن أردوغان أقال، مؤخرا، محافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال، وعيّن محله شهاب كافجي أوغلو الذي يؤيد آراء الرئيس بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.

وتسبب تغيير محافظ البنك المركزي إلى اضطرابات في السوق، وسط قلق من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية مثل فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.