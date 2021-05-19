أكثر من نصف القيمة..هبوط سعر "بيتكوين"

سجل سعر العملة الرقمية بيتكوين، اليوم الأربعاء، هبوطا تاريخيا بأكثر من نصف قيمتها منذ شهر أبريل، وفقدت نحو 29 بالمئة من قيمتها.

وبلغ سعر البيتكوين في بورصة "بينانس" حتى الساعة 16.13 بتوقيت موسكو 31.4 ألف دولار، حيث خسرت العملة ما نسبته 29 بالمئة من قيمتها، وكان أقل سعر خلال يوم واحد قد بلغ 30 ألف دولار.

وبحسب بوابة CoinMarketCap، التي تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 29.8٪ - لتصل إلى 30،858 دولار.

هذا ووصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 14 أبريل، إلى 64،854 دولار، وبعد الوصول إلى هذا الرقم القياسي، انخفضت قيمة العملة المشفرة 2.1 مرة.

كما وهبطت "إثريوم"، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل "إثريوم"، نحو 15 في المئة إلى 2875.36 دولار، بحسب ما نقلت "رويترز".