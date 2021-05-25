وثيقة: توقعات بأن تجمع أبوظبي ملياري دولار في أول إصداراتها من السندات في 2021

أفادت وثيقة بأنه من المتوقع أن تبيع أبوظبي، اليوم الثلاثاء، سندات مقومة بالدولار لأجل 7 أعوام، بقيمة ملياري دولار، وأنها قلصت السعر الاسترشادي 20 نقطة أساس، بعد أن تلقت طلبات بأكثر من ستة مليارات دولار.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية، التي من المتوقع إطلاقها في وقت لاحق اليوم، أن السعر الاسترشادي تقلص إلى ما بين 50 و55 نقطة أساس، فوق سندات الخزانة الأمريكية من سعر بين 70 و75 نقطة أساس فوق المعيار نفسه في وقت سابق من اليوم.

وحسب وكالة "رويترز"، تضررت الإمارات، وعاصمتها أبوظبي، بسبب جائحة كورونا، وتأثيرها على أسعار النفط عالميا.

وتقول الوكالة، إن "عودة النشاط الاقتصادي قلل من إلحاح الاقتراض لأغراض الميزانية".

وأكدت زينة رزق، المديرة التنفيذية للدخل الثابت في أرقام كابيتال، للوكالة، أنه من المتوقع أن يكون "حجم الإصدار في حدود ملياري دولار فقط".

وأضافت رزق أن بعض الأموال قد تذهب لدعم احتياطي العملة الصعبة في الإمارات.

وحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، فالمديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين هم "سيتي" وبنك "أبوظبي" الأول و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان" و"ستاندرد تشارترد".

وارتفع سعر خام برنت، الذي يجري تداوله اليوم بأكثر من 68 دولارا، لأكثر من ثلاثة أمثاله منذ انهيار الأسعار العام الماضي حين نزل سعر برنت إلى أقل من 20 دولارا للبرميل.