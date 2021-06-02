تسجيل
15:25 GMT02 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    اقتصاد

    ما المقصود بالتنمية الاقتصادية؟ وما الفرق بينها وبين النمو الاقتصادي؟

    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1049140390_31:0:2522:1401_1200x675_80_0_0_37b0a29ef591961aa6064f4fb3b92965.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202106021049122402-economic-development/

    دليلك لمعرفة مفهوم التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والفرق بينهما، حيث يعتقد البعض أنهما الشيء نفسه، وتعرّف أيضا على أبرز أمثلة التنمية الاقتصادية وأهدافها.

    عادة ما يخلط الناس بين مفهومي التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، حيث يعتقد البعض أنهما نفس الشيء، فيما يتهم آخرون الحكومات بتزييف البيانات حول النمو لمجرد أنهم لم يشعروا بعد بتحسن في مستويات الدخل أو ارتفاع مستوى المعيشة.

    في الحقيقة، ليست مهمة البيانات حول معدل نمو اقتصاد الدول أن يعكس ارتفاعًا في مستوى دخل المواطنين أو زيادة رفاهيتهم، على الأقل على المدى القصير (عادة ما يشير معدل النمو إلى حجم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال فترة سنوية أو ربع سنوية).

    مشاريع قومية مصرية
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    "النقد الدولي" يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ2.8% للعام الجاري و5.2% للمقبل

    ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشعر مواطنو دولة ما بنهضة اقتصادية تحدث حول، أو يستشعروا انعكاس ذلك عليهم خلال مدة زمنية قصيرة كهذه، لكن يمكن الاستدلال بمعدلات النمو المرتفعة على سير البلاد نحو تحقيق الرخاء لشعبها.

    ولتعريف التنمية الاقتصادية ومعرفة متى يتحقق التحسن في رفاهية الشعوب وارتفاع مستواها المعيشي، يجب أولا الوقوف على مفهوم النمو الاقتصادي وتعريف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

    ما النمو الاقتصادي؟

    النمو الاقتصادي هو مقدار الزيادة في إنتاج السلع والخدمات خلال فترة محددة، ولكي يكون أكثر دقة، يجب أن يستبعد القياس آثار التضخم ويعرف ذلك بـ"النمو الحقيقي" للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب موقع "ذا بلانس" للتقارير المالية والاقتصادية.

    ما المقصود من الناتج المحلي الإجمالي؟

    يعرف صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي بإنه مقياس القيمة النقدية للسلع والخدمات النهائية (أي تلك التي يشتريها المستخدم النهائي)، والمنتجة داخل بلد ما في فترة زمنية محددة، ويشمل كل الإنتاج داخل حدود الدولة.

    وهناك بديل آخر تستخدمه هو الناتج القومي الإجمالي، والذي يحسب ناتج سكان البلد داخل وخارج الحدود، بمعنى إذا كان لمصر مثلًا شركة مملوكة في السعودية، فإن إنتاج هذه الشركة يضمن في الناتج القومي الإجمالي لمصر، علاوة على الناتج المحلي للسعودية.

    ما أهمية النمو الاقتصادي؟

    النمو الاقتصادي يعني المزيد من الأرباح للشركات، وبالتالي ترتفع أسعار الأسهم، وهذا يعطي الشركات رأس مال للاستثمار وتوظيف المزيد من الموظفين، ومع خلق المزيد من الوظائف، يرتفع الدخل.

    ويكون لدى المستهلكين أموالا أكثر لشراء منتجات وخدمات إضافية، وتقود عمليات الشراء تلك نموا اقتصاديا أعلى. لهذا السبب، تريد جميع البلدان تحقيق معدلات نمو إيجابية، وهذا ما يجعل النمو الاقتصادي المؤشر الاقتصادي الأكثر مشاهدة.

    بدء موسم الاحتفالات برأس السنة الصينية الجديدة في بكين، الصين 28 يناير 2020
    © AP Photo / Mark Schiefelbein
    "الصين تسجل معجزة تاريخية"...الرئيس يعلن الانتصار في مكافحة الفقر

    ينظر الكثير من المحللين الاقتصاديين إلى مقياس الناتج المحلي الإجمالي باعتباره مؤشرا لرفاهية الشعوب، لكن هذا الأمر بات محل جدل كبير في السنوات القليلة الماضية، ومع ذلك لا يزال أفضل وسيلة لقياس تطور الاقتصاد.

    لماذا النمو الاقتصادي يختلف عن التنمية؟

    الأمر الذي يشوش البعض، هو الخلط بين النمو والتنمية، فعندما يسمع المواطنون أن بلادهم حققت نموا كبيرا في سنة ما، يسارعون لتكذيب ذلك، أو التشكيك في مصدقية الحكومة، حيث يتبادر لذهنهم أن التحسن الاقتصادي ينبغي أن يروا أثره بين أيديهم بشكل آني.

    على سبيل مثال، حققت إذا كانت الدولة "س" لديها ناتج محلي إجمالي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، وفي سنة ما سجلت نموا بنسبة 10% (نسبة كبيرة للغاية وغير معهودة لمعدلات نمو الاقتصادات)، فهذا يعني أنها بحلول نهاية العام، أنتجت سلعا وخدمات بقيمة 110 مليار دولار.

    القبل الحديث عن تحسن مستوى المعيشة، يجب النظر في أمور مثل، مدى استمرارية النمو بهذه القوة لفترة ممتدة، بحيث يزداد الإنتاج، ويزداد معه التوظيف، وترتفع معه الأجور، وتزيد عائدات الحكومة من الضرائب والتصدير، ومن ثم يوضع في الاعتبار العوامل الديموغرافية مثل تعداد السكان ونصيب الفرد من الدخل الجديد، ومن ثم يمكن الحديث عن تحسين مستوى المعيشة.

    لذا فإن تحسين مستوى المعيشة، عملية مرهقة وشاقة وممتدة، تحتاج إلى خطة عمل تستمر لسنوات طويلة، مع الوضع في الاعتبار أن الرخاء لا يعني ارتفاع الأجور فقط، حيث أن تحقيق الرفاهية أمر يتخطى النمو الاقتصادي، إذ يضم جوانب أخرى مثل التعليم والصحة والأمان وغيرها من أساسيات الحياة، وهو ما ينقلنا للحديث عن "التنمية الاقتصادية".

    التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي
    © Photo / pixabay
    التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي

    ما مفهوم التنمية الاقتصادية؟

    لا يوجد تعريف مقبول عالميا لماهية الدولة النامية؛ ولا ما هي بالتحديد عملية التنمية الاقتصادية، وعادة ما يتم تصنيف البلدان النامية حسب معيار دخل الفرد، وعادة ما يُعتقد أن التنمية الاقتصادية تحدث مع ارتفاع دخل الفرد، بحسب موسوعة المعلومات البريطانية "بريتانيكا".

    الرئيس الأمريكي، جو بايدن
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    خطة إنفاق تاريخية... هل يقود بايدن الاقتصاد الأمريكي إلى أزمة غير مقصودة؟

    لا يقصد بدخل الفرد في بلد ما حجم الأجر الذي يتقاضاه، وإنما عادة ما يشير إلى نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي (يحسب ذلك عن طريق قسمة الناتج على إجمالي عدد السكان)، ويعد إلى الآن أفضل مقياس متاح لقيمة السلع والخدمات المنتجة مقابل كل شخص في المجتمع سنويا.

    ومع ذلك يمكن القول، إن عملية التنمية الاقتصادية هي التي يتحول خلالها الاقتصاد بشكل جذري، مثل أن يتحول الاقتصاد الناشئ إلى متقدم، أو الاقتصاد البسيطة إلى آخر صناعي متطور، وتصحب عملية التحول تلك ارتفاعا في مستويات الدخل، إلى جانب تحسن جوانب الرفاهية من صحة وتعليم وإسكان.

    وبقول آخر، فإن هذه العملية تعكس التحسن النوعي والكمي للاقتصاد، وتركز على التحولات التي شهدتها البلدان خلال فترات طويلة للغاية، ولا يمكن قياسها ببساطة عبر مؤشر مثل الناتج المحلي الإجمالي، فهي تحتاج لعدد من المؤشرات مع وضع التغيرات الزمنية في الحسبان.

    أهداف التنمية الاقتصادية

    خلال هذا التحول يفترض أن المواطنين سيجدون – إلى جانب ارتفاع الأجور ومستوى الدخل – تحسنا في جودة التعليم المقدم لهم وزيادة الإقبال على المؤسسات التعليمية، وتطور الخدمات الطبية وارتفاع متوسط الأعمال، وتوافر سكن ملائم للجميع، وغيرها من الأساسيات التي تشكل رفاهية الإنسان.

    تعرف موسوعة المعلومات المالية والاقتصادية "إنفستوبيديا" التنمية الاقتصادية بأنها، فرع من فروع الاقتصاد يركز على تحسين الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.

    وتقول إن اقتصادات التنمية تأخذ في الاعتبار عوامل مثل الصحة والتعليم وظروف العمل والسياسات المحلية والدولية وظروف السوق مع التركيز على تحسين الظروف في أفقر دول العالم.

    أبرز أمثلة التنمية الاقتصادية

    في الفترة ما بين عامي 1990 و2010، انخفض عدد الفقراء كنسبة من مجموع السكان في البلدان النامية إلى 21% من 43%، أي تراجع عددهم بنحو مليار شخص، وكانت الصين مسؤولة عن ثلاثة أرباع هذا الإنجاز، بحسب تقرير لبوابة "أرقام" المالية.

    علم أمريكا و الصين
    © REUTERS / Jason Lee
    "إذا ظلت العلاقة سلمية"... خبيرة تكشف موعد تفوق الصين اقتصاديا على أمريكا

    بفضل إصلاحاتها الاقتصادية وما نتج عنها من معدلات نمو مذهلة، سحب 680 مليونا من مواطنيها من تحت خط الفقر خلال الفترة ما بين عامي 1981 و2010، ليتراجع معدل الفقر لديها من 84% في عام 1980 إلى 10% فقط في عام 2013. في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الصين انتشال 100 مليون آخرين من براثن الفقر في آخر 8 سنوات.

    ينظر إلى تشيلي أيضا باعتبارها أحد أفضل نماذج التنمية، حيث سجلت نموًا متواصلا على مدار ربع قرن منذ عام 1990، في ما عرف لاحقا باسم "معجزة تشيلي"، وانعكس ذلك بالطبع في تحسن رفاهية المواطنين وانخفاض الفقر والبطالة وتحسن سمعة البلاد دوليا.

    قفز حجم الاقتصاد من 20 مليار دولار عام 1984 إلى قرارة 277 مليار دولار في 2017، وأصبح اقتصاد البلاد أكثر تحررا، وتراجعت فجوات الدخل، ونما نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 24 ألف دولار، أعلى من المتوسط في منطقة أمريكا اللاتينية بنسبة 40%.

    كما انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع من نحو 21% في عام 1990 إلى 2% فقط بحلول عام 2013، وتراجعت نسبة من يعيشون في فقر معتدل من 41% تقريبًا إلى 6.8% خلال نفس الفترة.

    اقرأ ايضا: ما هي البورصة؟ وكيف تستثمر في سوق الأسهم

    انظر أيضا:

    أوبك تبقي على توقعات نمو الطلب النفطي رغم أزمة "كوفيد-19" في الهند
    بوتين: التنمية في أفغانستان مهمة.. وروسيا تسعى لإرساء السلام هناك
    "النقد الدولي" يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ2.8% للعام الجاري و5.2% للمقبل
    إعلام: محسن رضائي... قد يكون حلا مستقبليا للتنمية الاقتصادية في إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متظاهرون لبنانيون يرتدون أقنعة على شكل وجه سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة اللبنانية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في صيدا، لبنان 19 أكتوبر 2019
    قناع دالي... رمز للاحتجاج في العالم
    أمريكا استفادت من الدنمارك في التجسس على ميركل
    أمريكا "استفادت" من الدنمارك في التجسس على ميركل
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة إنستغرام
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة "إنستغرام"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك