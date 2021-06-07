بنوك الكويت ترفع رسميا السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

رفعت بنوك الكويت وشركات الصرافة المحلية، اليوم الاثنين، أسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

واتخذت الجهات المالية في الكويت هذا القرار بناء على قرار مجلس الأمن الصادر بموجب ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفقا لصحيفة "الراي"

أكملت الولايات المتحدة استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونشرت الوثيقة، الشهر الماضي، من قبل وزارة الخزانة.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن القرار يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة.

ووفقا للبيان، يرفع القرار الرسمي لوزارة المالية القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية.

ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ رسميا يوم 20 مايو/أيار بعد نشرها في السجل الفيدرالي.

وكانت الولايات المتحدة قد أضافت السودان إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، والتي تنطوي على عقوبات وقيود على الصادرات إلى هذا البلد.

في أكتوبر 2020، خلصت الإدارة الأمريكية السابقة إلى أن السودان لم يقدم دعمًا للإرهابيين خلال الأشهر الستة الماضية، وتلقت تأكيدات من الحكومة السودانية بأنها لن تساعد الأنشطة الإرهابية الدولية في المستقبل.