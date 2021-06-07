قناة السويس تعلن عن تدشين أول منطقة اقتصادية بولندية

أعلن يحي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتدشين أول منطقة اقتصادية بولندية ضمن مشروعات القناة.

وقال يحي زكي في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري اليوم الاثنين، إن العمل مستمر في تدشين مشروعات جديدة بجانب المشروعات القائمة بالفعل، بحسب موقع "مصراوي".

وأشار إلى أن هناك تركيزا على منطقة العين السخنة حتى تصبح مركزا إقليميا ودوليا للمشروعات والمنتجات البتروكيماوية.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم جديدة غدا مع شركة بولندية حتى تشهد القناة أول منطقة بولندية في العين السخنة.

واعتبر أن هذا الأمر يعد استمرارا لنهج تواجد شركات تنتمي لدول مختلفة في شكل مجمعات صناعية تخدم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت تجهيز المنطقة الاقتصادية في القناة بالبنية التحتية وتهيئة كافة أنواع المرافق سواء محطات تحلية أو معالجة صرف صحي أو كهرباء أو غيرها من المرافق.

وأكد على أهمية رفع مستوى جودة هذه الخدمات، وتطوير كافة الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.