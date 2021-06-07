البنك الدولي يؤكد دعمه لبنان

أكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، اليوم الاثنين، أن البنك الدولي سيبقى إلى جانب لبنان ويلتزم بدفع قرض شبكة الأمان الاجتماعي.

وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية: "نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور فريد بلحاج بعد لقائه الرئيس عون: البنك الدولي سيبقى إلى جانب لبنان ويلتزم بدفع قرض شبكة الأمان الاجتماعي مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة".

الرئيس عون عرض مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السيد فريد بلحاج وعدد من معاونيه، دور البنك الدولي في مساعدة لبنان في المرحلة الراهنة pic.twitter.com/juK9DfQMWo — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 7, 2021

في وقت سابق، كشف البنك الدولي في تقرير دوري، يصدره كل عام، أن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي من بين أسوأ الأزمات التي مر بها العالم.

يذكر أن البنوك اللبنانية جمدت وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج بعد أزمة مالية تفجرت في أواخر 2019، مع أنها كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم.