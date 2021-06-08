أرامكو السعودية تتخذ إجراء هو الأول من نوعه في تاريخها

أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية عن إجراء هو الأول من نوعه، في الوقت الذي تستهدف فيه الشركة العملاقة جمع الأموال بهدف تمويل عمليات توزيع الأرباح على مالكي أسهمها.

وقالت أرامكو في بيان نُشر على موقع سوق "تداول" المالية المحلية، إنها بصدد أول طرح لصكوك إسلامية بالدولار، مبينة أن عملية الطرح ستتواصل حتى 17 يونيو/حزيران الجاري، من دون أن تحدّد قيمة الطرح التي قالت إنّها ستكون "بحسب ظروف السوق".

ويأتي الطرح بعد عرضين سابقين لبيع سندات لم يكونا متوافقين مع الشريعة الإسلامية، الأول بلغت قيمته الإجمالية 12 مليار دولار في 2019، والثاني 8 مليارات دولار في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وتعمل الشركة على جمع الأموال للمساعدة في دفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 75 مليار دولار، وهي مصدر إيرادات رئيسي للحكومة السعودية، أكبر مالكي أسهم أرامكو.

وأعلنت الشركة السعودية، يوم الثلاثاء، أن أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، وصلت إلى 21.7 مليار دولار، مقارنة بـ 16.7 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح بيان الشركة أن النتيجة التي تم الحصول عليها ترجع إلى تحسن الوضع الاقتصادي في العالم، فضلا عن حالة سوق النفط، وارتفاع هوامش تكرير النفط والبتروكيماويات، مما عوّض جزئيا انخفاض الإنتاج.

ومن حيث النتائج التشغيلية، أنتجت "أرامكو" 11.5 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي في الربع الأول، بما في ذلك 8.6 مليون برميل يوميا من النفط وحده.