ارتفاع أسعار النفط بفضل مؤشرات قوية للطلب على الوقود

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية، اليوم الأربعاء، بفضل مؤشرات على طلب قوي على الوقود في الاقتصادات الغربية، بينما تبددت احتمالات عودة إمدادات إيرانية، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي إنه من المستبعد رفع العقوبات المفروضة على طهران.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 72.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست في وقت سابق 72.83 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو/ أيار 2019. وزاد برنت واحدا في المئة أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 70.36 دولار للبرميل، وكانت قد سجلت 70.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وصعدت أسعار الخام أمس الثلاثاء 1.2 %.

وقالت مارغريت يانغ الخبيرة لدى "ديلي فيكس"، ومقرها سنغافورة: "يبدو أن تحسن توقعات الطلب يعزز أسعار النفط الخام، إذ أن النجاح في طرح اللقاح وموسم الرحلات في الصيف في الولايات المتحدة وأوروبا يواصلان دعم الطلب على الوقود".

وقال محللو "إيه.إن.زد" للأبحاث في مذكرة إن بيانات حديثة لحركة المرور تشير إلى أن المسافرين يتحركون على الطرقات مع تخفيف القيود، مشيرين إلى بيانات لـ"توم توم" تُظهر أن الازدحام المروري في 15 مدينة أوروبية بلغ أعلى مستوياته منذ بدء جائحة فيروس كورونا، وفقا لـ "رويترز".

وأمس الثلاثاء، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ نمو استهلاك الوقود هذا العام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط، 1.49 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من توقع سابق عند 1.39 مليون برميل يوميا.

وفي مؤشر إيجابي آخر، تظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت، الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع توقعات المحللين بحسب استطلاع أجرته "رويترز".

وقال مصدران في السوق نقلا عن بيانات، إن معهد البترول الأمريكي ذكر أن مخزونات الخام نزلت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو/ حزيران.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بحلول الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.