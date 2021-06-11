بايدن يعلن عن خطط لبناء اقتصاد عالمي أكثر عدلا

ونشر بايدن تغريدة تحدث فيها عن تعزيز التزامه بالتعددية والعمل مع الحلفاء لبناء اقتصاد عالمي أكثر شمولية وعدلا.
وأضاف بايدن "هذا هو اليوم الرسمي لقمة السبع هنا في المملكة المتحدة. أتطلع إلى تعزيز التزامنا بالتعددية والعمل مع حلفائنا وشركائنا لبناء اقتصاد عالمي أكثر عدلا وشمولية".
It’s the first official day of the G7 Summit here in the United Kingdom. I’m looking forward to reinforcing our commitment to multilateralism and working with our allies and partners to build a more fair and inclusive global economy.— President Biden (@POTUS) June 11, 2021
Let’s get to work.
هذا وستنعقد القمة يومي 11 و13 يونيو في كورنوال ببريطانيا، وهو أول لقاء مباشر منذ عامين، ويخطط المشاركون فيه لمناقشة مكافحة فيروس كورونا ونشر اللقاحات ومكافحة تغير المناخ واستعادة الاقتصاد العالمي، وقد دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، لمناقشة قضية روسيا كإحدى القضايا الرئيسية.
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