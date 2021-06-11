بايدن يعلن عن خطط لبناء اقتصاد عالمي أكثر عدلا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قمة مجموعة السبع، إنه يعتزم العمل مع الحلفاء لبناء اقتصاد عالمي "أكثر عدلا وشمولية".

ونشر بايدن تغريدة تحدث فيها عن تعزيز التزامه بالتعددية والعمل مع الحلفاء لبناء اقتصاد عالمي أكثر شمولية وعدلا.

وأضاف بايدن "هذا هو اليوم الرسمي لقمة السبع هنا في المملكة المتحدة. أتطلع إلى تعزيز التزامنا بالتعددية والعمل مع حلفائنا وشركائنا لبناء اقتصاد عالمي أكثر عدلا وشمولية".

It’s the first official day of the G7 Summit here in the United Kingdom. I’m looking forward to reinforcing our commitment to multilateralism and working with our allies and partners to build a more fair and inclusive global economy.



Let’s get to work. — President Biden (@POTUS) June 11, 2021

هذا وستنعقد القمة يومي 11 و13 يونيو في كورنوال ببريطانيا، وهو أول لقاء مباشر منذ عامين، ويخطط المشاركون فيه لمناقشة مكافحة فيروس كورونا ونشر اللقاحات ومكافحة تغير المناخ واستعادة الاقتصاد العالمي، وقد دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، لمناقشة قضية روسيا كإحدى القضايا الرئيسية.